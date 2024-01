SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um guindaste com uma piscina tombou e caiu sobre duas casas, deixando pelo menos três pessoas feridas, nesta quinta-feira (11), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

O equipamento içava uma piscina de fibra de vidro, que seria colocada no quintal de um imóvel, no momento em que tombou sobre as residências. As informações são do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Três homens que trabalhavam na instalação da piscina ficaram feridos. Dois deles, que estavam nas imediações do buraco onde a piscina seria colocada, foram identificados como José Carlos Silva de Jesus e David Lima da Silva Moreira. O terceiro ferido era o responsável por operar o guindaste -ele não teve o nome revelado.

Davi e José Carlos foram levados para o Hospital Municipal Universitário. O primeiro estava sobre o muro, caiu dentro do buraco ao ser atingido pelo guindaste e sofreu lesões na lombar. O segundo estava dentro do buraco, foi atingido pela piscina e sofreu fratura na perna direita abaixo do joelho. O operador do guindaste, que estava no caminhão, foi atendido no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma das residências atingidas teve a parte superior danificada. Uma caixa d'água vazou e causou danos aos móveis e eletrodomésticos do imóvel. Uma outra casa também foi danificada. Os moradores foram retirados das residências. O guindaste foi removido na manhã desta sexta-feira (12).

Empresa envolvida no acidente com o guindaste disse estar à disposição das autoridades. Em nota, a Locações Guindauto afirma também que "prestará toda assistência necessária às vítimas envolvidas no ocorrido".