BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A polícia do Ceará prendeu na noite desta quinta (11) um dos homens suspeitos de tentarem assaltar turistas que passeavam de buggy nas dunas da praia do Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza.

A tentativa de assalto ocorreu na terça (9) e acabou sendo filmada pelos turistas que gravavam o passeio.

Durante a subida em uma duna, dois homens aparecem na frente do veículo portando revólveres.

O motorista acelera e passa pela dupla. Na sequência, é possível ouvir os turistas fazendo comentários achando que se tratava de uma brincadeira dos organizadores do percurso.

Uma das pessoas no buggy, que estava no banco do carona, porém, avisa que foi realmente uma tentativa de assalto.

O homem preso foi identificado como Antônio Carlos Silva dos Santos, 25, conhecido como Kekel. O suspeito responde a 12 processo por suspeita de roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídios, segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social do Ceará.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem preso.

O suspeito foi localizado em um imóvel no mesmo município da tentativa de assalto. A polícia já identificou mas ainda não prendeu o outro suspeito que aparece nas imagens feitas pelos turistas durante o passeio.