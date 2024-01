SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial civil aposentado reagiu a um assalto na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (12), e deixou um suspeito ferido.

Policial aposentado estava em um Porsche GT quando dois homens em duas motocicletas tentaram assaltá-lo. Os homens chegaram a pegar o relógio da vítima e, em seguida, tentaram fugir.

Ex-agente reagiu e atirou contra a dupla. Um dos tiros atingiu um dos assaltantes no ombro. O condutor perdeu o controle da motocicleta, bateu em outros carros e caiu no chão. Em seguida, o policial desceu do veículo armado e foi em direção ao homem caído na pista. O outro conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado.

O relógio roubado foi recuperado. O suspeito baleado foi preso e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo.

Caso foi registrado na 14ª DP do Leblon. Como os nomes dos suspeitos e do policial aposentado não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizá-los para pedir posicionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.