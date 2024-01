SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apostas esportivas, garimpo em terra yanomami, morte de Edemar Cid Ferreira? e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (14).

ESPORTE

Apostas esportivas atraem jovens e chegam a 15% da população, mostra Datafolha. Jogos online estão disseminados pelo país, mas fenômeno é maior entre homens jovens.

COTIDIANO

Garimpo retoma força e desnutrição se incorpora à rotina de yanomamis. Folha esteve na região de Auaris, que fica próxima à Venezuela e é um dos principais focos do atual estágio da crise humanitária.

MUNDO

Taiwan elege candidato ainda mais anti-China como presidente. Atual vice, Lai Ching-te alcançou 40% e foi favorecido pela divisão da oposição; Pequim questiona representatividade.

MUNDO

Guerra Israel-Hamas completa cem dias sob risco ainda maior de escalada. Conflito com Hezbollah no Líbano e tensão com houthis no mar Vermelho pioram com prolongamento da retaliação

MERCADO

Morre Edemar Cid Ferreira, fundador do falido Banco Santos, aos 80 anos. Banqueiro ficou conhecido pelas obras de arte e pela mansão extravagante no Morumbi.

ELEIÇÕES 2024

Boulos e Marta selam aliança, exaltam frente ampla contra bolsonarismo e esperam PT. Candidato do PSOL minimiza divergências e fala em não olhar para o passado para reeditar parceria inspirada em Lula-Alckmin.

MERCADO

Recuperação judicial da Americanas afetou ao menos 371 atividades econômicas. Responsável por parte relevante da dívida, transportadoras e indústria alimentícia ficaram desprotegidas de fraude contábil.

TEC

WhatsApp lidera disputa de apps de mensagens, e rivais correm por fora. Messenger, também da Meta, vem em segundo lugar; Telegram completa pódio, diz levantamento.

EQUILÍBRIO

Disponível no SUS, acupuntura ajuda a aliviar cólicas menstruais. Dismenorreia é caracterizada por dor pélvica que surge no início da menstruação e pode durar até o término do fluxo.

CIÊNCIA

Patentes do início do século 20 revelam achados como máquina de votar e patins aquáticos. Registros digitalizados por autarquia federal refletem os anseios da sociedade e como eram as necessidades daquela época.

ILUSTRADA

Criador de 'The Office' pode produzir nova versão da série de comédia

Greg Daniels estaria reunindo roteiristas para desenvolver história, que teria elenco diferente do original

