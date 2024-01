SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um par de bonecos parecidos com supostas "múmias alienígenas" tem origem totalmente terrestre, segundo uma análise revelada na sexta-feira (12).

Os dois pequenos objetos foram descritos como bonecas humanoides por especialistas, em uma coletiva de imprensa em Lima. A análise mostra que provavelmente foram feitos de partes animais. Uma mão separada de três dedos também foi analisada, com especialistas descartando qualquer conexão com vida alienígena.

"Eles não são extraterrestres. São bonecas feitas de ossos de animais deste planeta unidos com cola sintética moderna", disse Flavio Estrada, arqueólogo do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Peru. "É uma história totalmente inventada."

As duas figuras apareceram, em outubro do ano passado, nos escritórios da empresa de transporte DHL no aeroporto de Lima, em uma caixa de papelão. Segundo o jornal peruano Gestion, o destino seria o México. As figuras em questão lembram outros objetos que chamaram a atenção no ano passado.

Em setembro de 2023, dois supostos corpos mumificados minúsculos com cabeças alongadas e mãos com três dedos foram apresentados em uma audiência no Congresso mexicano. A apresentação gerou críticas e escárnio. O entusiasta de OVNIs Jaime Maussan afirmou que esses corpos tinham cerca de 1.000 anos e foram recuperados do Peru em 2017, mas não eram relacionados a nenhuma espécie conhecida.

Na ocasião, a ministra da Cultura do Peru, Leslie Urteaga, disse que nenhuma instituição científica no país sul-americano havia identificado os restos mortais como não humanos e questionou como os espécimes teriam deixado o Peru. "Há uma queixa criminal do Ministério da Cultura contra algumas pessoas que tiveram um relacionamento com estes senhores", disse Urteaga na ocasião, referindo-se a Maussan e seus associados.

No passado, alguns achados do tipo chegaram a se revelar, posteriormente, como restos mortais de crianças mumificadas.

No caso de outubro, no aeroporto, segundo reportagem do jornal Gestion, de início, o caso era tratado como possível envio ilícito ao exterior de restos ósseos de origem pré-hispânica. Assim, houve envolvimento do Ministério da Cultura do Peru no caso.

Na coletiva de imprensa em Lima na sexta-feira, organizada pelo Ministério da Cultura do Peru, os especialistas não associaram as bonecas encontradas no escritório da DHL aos supostos corpos apresentados no México. Porém, enfatizaram que os restos no México também não são extraterrestres.

De acordo com Estrada, o que "um grupo de pseudocientistas" exibiu no Congresso mexicano em setembro de 2023 sequer eram múmias.

A história remonta a 2017, quando funcionários da Universidade San Luis Gonzaga, de Ica, onde fica Nazca, anunciaram "a grande descoberta arqueológica do século 21" depois de acharem os corpos em meio a acusações de terem os alterado para apresentá-los como extraterrestres.