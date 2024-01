SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro na noite de ontem deixou dois desaparecidos, alagou um hospital e interditou a avenida Brasil, uma das principais da capital.

Os desaparecimentos ocorreram em Belford Roxo e na capital. No município da Baixada, o Corpo de Bombeiros procura uma mulher que teria sumido após o carro em que estava cair em um rio, na noite de ontem (13). Na capital, a corporação busca um homem que teria sido soterrado após um desabamento no bairro de Ricardo Albuquerque, zona norte, ocorrido na madrugada de hoje (14).

Zona norte foi a mais afetada. O estacionamento do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, foi alagado e a avenida Brasil, interditada. As estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto da Linha 2 do Metrô estão temporariamente fechadas por conta do transbordamento do rio Acari.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu para que as pessoas evitem se deslocar. "Excesso de pessoas na rua atrapalha a ação dos agentes públicos", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

Capital foi colocada em estágio 4 (numa escala que vai até 5) de atenção por causa das chuvas na madrugada. Segundo a prefeitura, houve registro recorde de chuva em Anchieta, onde em 24 horas choveu 259,2 milímetros. Um centro de crise foi montado no bairro da Pavuna.

De férias, o governador Cláudio Castro diz estar em contato com as prefeituras para lidar com a situação. "A força-tarefa do governo já está em andamento", escreveu ele em uma rede social na noite de ontem.

Imet emitiu alerta de "grande período" para Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Aviso é para acumulado de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.