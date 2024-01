SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Niterói (RJ), Axel Grael (PDT-RJ), afirmou que a cidade registrou mais de 120 mm de chuvas em uma hora na noite passada. Em entrevista à CNN Brasil, ele afirmou que este é o registro mais intenso desde que os pluviômetros foram instalados no município, em 2013, e representa mais de 80% do volume esperado para todo o mês de janeiro.

Ainda segundo o prefeito, 21 pessoas estão desalojadas e 41 estão desabrigadas. Todas estão sendo atendidas pelas equipes de assistência social do município.

No momento, a cidade não registra grandes bolsões de água, que foram escoados pelo sistema de drenagem. "Nós estamos com equipes fazendo a manutenção da drenagem para a cidade fique preparada caso volte a chover", afirmou.

Sirenes foram acionadas nos bairros Preventório, Jurujuba, Boa Vista, Travessa Beltrão e nas áreas do Morro da Penha, Morro do Estado e Morro do Palácio.

Axel reiterou que pessoas que estiverem em áreas seguras devem permanecer onde estão. Quem estiver em área de risco deve recorrer aos núcleos da Defesa Civil que estão prestando assistência à população.

A cidade se mantém em estágio de alerta. Trata-se do terceiro em uma escala de quatro estágios, de acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia.

Chuvas Rio de Janeiro

A forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro na noite de ontem deixou ao menos sete pessoas mortas. Até o momento, as seguintes mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros:

- Uma mulher em irajá, por afogamento

- Uma mulher em Nova Iguaçu, por afogamento

- Um homem em Ricardo de Albuquerque, por soterramento

- Dois homens em São João de Meriti, por descarga elétrica e afogamento

- Um homem em Comendador Soares, por afogamento

- Um homem em Belford Roxo, ainda sem confirmação da causa

- Uma mulher é procurada em Belford Roxo, na Baixada. Ela teria desaparecido após a queda de um veículo no rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, na noite de ontem (13).

