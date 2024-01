SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo ainda podem ter chuva neste domingo (14) ?incluindo as capitais, que registraram transtornos pelas tempestades dos últimos dias. No Rio, pelo menos 9 pessoas morreram desde a noite deste sábado (13).

O QUE ACONTECEU

Inmet deixa todo o estado do Rio sob risco de perigo potencial. A área amarela indica pancadas de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia.

Já o Cemaden observa que as pancadas de chuva podem ser "ocasionalmente forte" em todo o estado. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ainda aponta quais municípios estão sob risco "muito alto" ou "alto" para deslizamentos, já que o risco aumenta conforme ocorrem novas chuvas em regiões com solo já encharcado. A lista soma 18 municípios e inclui municípios como Belford Roxo e Nova Iguaçu, que começaram o dia com alagamentos e prejuízo.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio acendeu o alerta de estágio 4 na madrugada deste domingo (em uma escala que vai até 5). O alerta significa que "uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade" ou "há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões".

SÃO PAULO JÁ TEVE MAIS DA METADE DA CHUVA ESPERADA PARA JANEIRO

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, informa que choveu 136,3 mm na capital desde o início do mês. O acumulado equivale a 53,1% dos 256,5 mm esperados para janeiro. Duas pessoas morreram no sábado em decorrência de enchentes e deslizamentos, incluindo uma criança de 6 anos.

O calor deste domingo pode impulsionar pancadas de chuva. As áreas de instabilidade podem ocorrer em todo o centro-norte e na faixa leste do estado, incluindo na região metropolitana, afirmou a Defesa Civil. Até a tarde deste domingo (14), as chuvas ocorreram apenas em pontos isolados do Vale do Paraíba.

Defesa Civil alerta para o risco do solo encharcado. "Com a previsão para temporais e com o solo já saturado com a chuva dos últimos dias, recomenda-se atenção para possíveis transtornos nas áreas de risco", diz o órgão.

Ao longo da madrugada de segunda (15), previsão é apenas de calor. Tempo volta a ficar estável em início de semana que deve continuar quente.