RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram a zona norte do Rio de Janeiro e municípios da região metropolitana causaram pelo menos nove mortes, de acordo com informações divulgadas neste domingo (14) pelo Corpo de Bombeiros.

Os temporais alagaram ruas, inundaram hospital, fecharam estações de metrô na capital fluminense e deixaram residências sem energia elétrica.

A seguir, veja quem foram as pessoas que morreram na tragédia, segundo o Corpo de Bombeiros.*

*

MARLI ZEFERINO ALVES, 77

A mulher teria sido vítima de afogamento em Acari, bairro da zona norte do Rio.

MULHER AINDA NÃO IDENTIFICADA

Outra possível vítima de afogamento. Ela teria aproximadamente 50 anos. O corpo da vítima foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

GERALDO

O homem, que ainda não teve o sobrenome divulgado, teria em torno de 59 anos. Ele foi vítima de um soterramento no bairro de Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio, segundo os bombeiros.

ANTONIO CAETANO CORDEIRO, 64

O homem teria sido vítima de uma descarga elétrica. A ocorrência foi registrada no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

VANDERLEI RODRIGUES ALVES, 53

O corpo foi localizado próximo a uma passarela do bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu. A possível causa da morte foi afogamento.

ANDRÉ CARDOSO DE AGUIAR, 52

A vítima foi encontrada em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre a possível causa da morte.

SERGIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, 57

Possível vítima de afogamento. A ocorrência foi registrada em São João de Meriti.

MARCOS AURELIO AGUIAR COTIAS, 53

Teria sido vítima de uma descarga elétrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

MARCUS AURELIO LAPONTE ALAMPI, 53

O homem teria sido vítima de afogamento no bairro de Vila São Luís, em Nova Iguaçu.

