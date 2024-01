SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Veículos pertencentes a Polícia Militar do Paraná têm impressionado internautas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, internautas registram carros de luxo circulando pelas ruas do estado.

Entre alguns dos modelos estão Camaro, Porsche Macan e Audi TT, que fazem parte da frota e são usados para operações especiais, e avaliados em mais de R$ 500 mil reais.

O capitão Rodrigo Mariano de Brito, curador do museu da PM do estado, diz que os carros foram apreendidos e que não usados em atendimento de ocorrências.

"Após a apreensão, a Justiça cedeu os veículos para que a polícia usasse em ações sociais e institucionais. Além disso, há uma questão de custo-benefício. Não compensa utilizá-las em atividades rotineiras da PM", disse em entrevista ao g1.

A cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, também conta com carros de luxo em sua frota. Em 2019, a corporação passou a ter um Camaro, apreendido em operação.