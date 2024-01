RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador Cláudio Castro (PL) disse, nesta segunda-feira (15), que chegou a 12 o número de vítimas da chuva que atingiu o Rio de Janeiro neste fim de semana. Uma mulher continua desaparecida.

A 12ª vítima é um homem que também estava desaparecido depois de ter sido levado pela enxurrada no Complexo do Chapadão, na zona norte da capital fluminense -o nome dele ainda não foi divulgado.

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda e reconhecido por foto pela família, e os parentes seguiram para o IML (Instituto Médico Legal) fazer o reconhecimento presencialmente.

O governador decidiu interromper as férias e voltou ao Rio na noite deste domingo (14) ao Rio. Segundo Castro, 2.400 militares do Corpo de Bombeiros, com o apoio de drones e cães, trabalham após as chuvas fortes que atingiram principalmente a zona norte do Rio e a Baixada Fluminense.