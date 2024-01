SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos, instalador de telefonia, acusa um policial militar de tê-lo agredido com uma coronhada durante uma abordagem.

A ação, ocorrida no último dia 8, foi flagrada por uma câmera de monitoramento. O homem afirma que seguia de carro pela rua Olímpia Montani, no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, quando recebeu ordem de parada de uma viatura da Polícia Militar.

As imagens mostram que a viatura para ao lado da porta do motorista. De acordo com o instalador de telefonia, nesse momento um policial desceu com a arma em punho e desferiu uma coronhada no rosto dele, antes de voltar para dentro da viatura e ir embora. A gravação mostra que eram 2h28 da manhã.

Segundo o advogado Willey Fontenelle Marinato, que representa o trabalhador, o policial apenas pediu para que ele colocasse as mãos na cabeça e logo na sequência o agrediu.

O homem, ainda segundo o defensor, ficou com um ferimento logo abaixo do olho esquerdo, precisou de atendimento e levou pontos no local.

"O incidente o deixou desorientado e impactado pela violência injustificada. Neste momento, estamos tomando todas as providências legais necessárias para garantir que este ato não fique impune", disse Marinato.

O advogado afirmou ainda que seu cliente não conhecia o PM.

Uma denúncia foi feita à Corregedoria, e o caso foi registrado no 49° DP (São Mateus) como lesão corporal.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a PM apura todas as circunstâncias do caso por meio de Inquérito Policial Militar.