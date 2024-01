SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (15) alerta de perigo potencial para chuva intensa em todo o estado de São Paulo nos próximos dias.

Nos últimos dias, quatro pessoas morreram por causa das chuvas no estado.

Na capital paulista, de acordo com o instituo, a terça-feira (16) deve ter chuva isolada a partir do período da tarde, quando deverá fazer calor --a previsão indica que a máxima pode chegar a 34ºC.

"No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas", diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

A partir de quarta-feira (17), porém, a chuva aperta e deve ganhar ainda mais intensidade na quinta (18) e na sexta (19), mostra o Inmet.

Conforme dados do CGE, até esta segunda o acumulado de chuva na cidade de São Paulo havia chegado a 136,4 mm, o que representa 53,2% dos 256,5 mm esperados para o mês.

O Rio de Janeiro, que sofreu com a chuva do último fim de semana, pode registrar novos temporais nos próximos dias. A previsão é de calor, com máximas de 36°C a 38°C no Grande Rio, e alta umidade do ar, aponta a agência Climatempo.

"Pancadas de chuva provocadas pelo calor, umidade do ar elevada e associadas ao relevo local podem ser fortes em vários locais. Mas o Grande Rio não terá a chuva generalizada como no fim de semana", diz a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.

TEMPORAL NO SUL

No Sul do país estão previstos temporais, por causa da atuação de um sistema de baixa pressão que favorecerá fortes instabilidades entre esta terça e quarta-feira, em áreas do Rio Grande do Sul, podendo ultrapassar os 150 mm de acumulado de chuva, afirma o Inmet.

A previsão indica ainda rajadas de vento acima de 90 km/h, especialmente no Rio Grande do Sul e no sul e litoral sul de Santa Catarina, segundo o boletim publicado nesta segunda.

A instabilidade ocorre devido a uma ampla e persistente área de baixa pressão atmosférica que favorece o aumento do fluxo de ar úmido e quente vindo do norte.

"Essa configuração, combinada ao padrão de ventos em altos níveis, potencializará as áreas de instabilidade entre a Argentina e o Uruguai que, posteriormente, avançam sobre parte da região Sul do Brasil" diz o documento.

Essa instabilidade, entretanto, perde força a partir da quinta-feira, quando o sistema de baixa pressão atmosférica se desloca para o mar. Isso, contudo, deve deixar o tempo instável entre Santa Catarina e o Paraná, especialmente nas áreas do leste e norte dos dois estados.

OUTROS ESTADOS

Vários estados devem sofrer com a chuva até o fim desta semana, segundo boletim divulgado pelo Inmet nesta segunda-feira.

No Centro-Oeste e no Sudeste, podem ocorrer raios, rajadas de ventos e trovoadas, principalmente no centro-norte de Mato Grosso, em Goiás, em São Paulo, em parte do Rio de Janeiro, e em Minas Gerais --no sul do estado e no Triângulo Mineiro.

No Espírito Santo, no norte de Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul e no centro-sul de Mato Grosso há previsão de chuvas, mas de menor intensidade.