RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador Diego Braga, que foi morto durante uma tentativa de resgatar sua moto furtada, chegou a pedir ajuda nas redes sociais para tentar recuperar o veículo.

"Amigos minha moto foi furtada ontem de madrugada na Muzema, dentro da minha garagem. Compartilhem, por favor, me ajudem a achar esses vagabundos e recuperar minha moto!", escreveu Diego em uma publicação em seu Instagram.

Como não obteve sucesso, o atleta foi pessoalmente ao Morro do Banco, na zona oeste do Rio de Janeiro, para onde sua moto teria sido levada. Diego estava acompanhado de amigos, mas apenas ele teria sido autorizado a subir para negociar.

Durante a tentativa de resgate da moto, ele foi executado. Ele tinha 44 anos e era o líder da equipe Tropa Thai.

Com a demora, amigos e familiares do ex-lutador tentaram entrar no Morro, mas foram informados que o corpo de Diego seria entregue em uma praça próxima ao local.

Diego acumulou um cartel de 23 vitórias e oito derrotas, além de um empate, durante sua carreira profissional no MMA. Em seu auge, ele chegou a treinar com Rodrigo Minotauro e Anderson Silva.