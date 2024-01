SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sócio de uma famosa galeria de arte de Nova York foi encontrado morto em um apartamento na zona sul do Rio.

O norte-americano Brent G. Sikkema foi assassinado dentro do imóvel. O corpo tinha perfurações de arma branca, informou o Corpo de Bombeiros.

O apartamento fica na rua Abreu Fialho, na altura do número 15, no Jardim Botânico. A vítima foi encontrada às 23h05 desta segunda-feira (15). O bairro é considerado um dos de maiores poder aquisitivo do Rio.

A polícia fez uma perícia no apartamento onde o corpo de Brent Sikkema foi encontrado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. "Os agentes vão ouvir testemunhas, estão em busca de mais informações e realizam demais diligências para esclarecer o caso".

Brent Sikkema tinha 75 anos e era coproprietário da Sikkema Jenkins & Co. A galeria foi fundada em 1991 como Wooster Gardens, uma referência à sua localização na Wooster Street, em SoHo. Em 1999, a galeria mudou para o distrito artístico de West Chelsea e passou por uma reforma e ampliação.