SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bloco carnavalesco PsyTrance Somos Nozes vai celebrar os seis anos de existência com uma festa privada em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Fundado em 2018, o bloco de rua que toca psy trance vai comemorar o sexto aniversário com muita música e diversão. O evento, previsto para acontecer no próximo dia 10 de fevereiro, contará com ingressos a preços populares.

O valor unitário é de R$ 20 e R$ 50 no combo de três entradas. Os organizadores justificaram a cobrança ao fato de não terem patrocínio para arcar com os custos de trio e dos artistas que vão se apresentar.

Evento vai acontecer no Pista4, em Guarulhos, das 11h até 00h. Entre as atrações confirmadas, o Reverence Live tocando duas horas de forma inédita em São Paulo, Ciddoz, três DJs sets e muito mais.

O bloco abrange o público jovem e adulto, boa parte frequentadores assíduos de festas Raves e Festivais pelo Brasil. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do bloco (aqui).