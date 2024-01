DAVOS, SUIÇA (FOLHAPRESS) - O fundador da Microsoft e filantropo Bill Gates se reuniu com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) nesta terça-feira (16) em Davos e afirmou que quer visitar o Brasil antes da COP30, que deve acontecer em Belém (PA) no próximo ano.

"Ele tem investimentos na área de transição energética, investimentos privados. E na adaptação [climática, esse tipo de repasse] é feito pela filantropia", afirmou.

Segundo a ministra, que foi procurada pelo bilionário durante sua participação na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, Gates pretende avaliar uma doação para a adaptação à mudança climática.

Os dois conversaram sobre a experiência brasileira e eventuais contribuições de Gates, mas nenhum tipo de compromisso ou promessa foi feito. O americano, contudo, pediu para se informar sobre a experiência brasileira ao lidar com as consequências das mudanças climáticas e afirmou, segundo Marina, que pretende se envolver na COP30.

"Foi uma conversa estratégica para ser desdobrada na prática provavelmente nessa visita", disse.

Marina participa de quatro painéis no Fórum nesta terça (16), além de reuniões bilaterais. Ela compõe a delegação brasileira com os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Nísia Trindade (Saúde) e com o presidente do Superior Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Como no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não veio. O ministro Fernando Haddad (Fazenda), presença aguardada e alvo de interesse das plateias alpinas, também faltou nesta edição.