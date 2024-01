SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A idosa Norma de Morais, que teve a casa alagada na zona norte do Rio, ganhou uma vaquinha virtual para a reforma da residência.

Em menos de 24 horas, R$ 90 mil foram doados. O objetivo é arrecadar R$ 120 mil para recuperar tudo que a idosa de 70 anos perdeu na enchente. A vaquinha foi criada e divulgada pelo perfil "Razões para Acreditar", no Instagram.

Fotos da idosa e seu cachorro na casa alagada repercutiram nas redes sociais. Desde então, ela tem contado com doações de água e comida para passar os dias.

A chuva levou todos os medicamentos de Norma. Móveis e eletrodomésticos também foram danificados.

ÁGUA CHEGOU ATÉ A CINTURA DA IDOSA

A água subiu até a cintura da idosa, que tem 1,65 m de altura. Ainda se recuperando de uma cirurgia feita há menos de quatro meses, ela não quis deixar o imóvel e fez fotos para informar parentes sobre a situação.

As fotos fizeram a história ganhar repercussão nas redes sociais. Em uma das imagens, ela aparece sentada no sofá da sala, com as pernas completamente submersas. Em outra, Norma passa um café na cozinha, com a água na altura da cintura.

Simone Simões, filha de Norma, disse que a idosa tem "muito carinho pela casa". Por isso, ela não quis sair do imóvel mesmo com o perigo, e dormiu no sofá ainda em meio à enchente.

Ela é uma senhora bem teimosa, nada é arriscado nem difícil para ela. Conseguimos salvar algumas coisas, como os documentos. Na casa da minha mãe colocamos a TV em cima do armário e o resto deixamos, porque não sabíamos se dava para mexer, por causa da eletricidade. Foi uma cena horrível.

Simone Simões