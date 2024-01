SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem saindo da residência do galerista americano Brent Sikkema, 75, morto no sábado (13), no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

As imagens mostram o momento em que um homem tira luvas das mãos e as guarda no bolso. O Rio de Janeiro chegou a registrar 35 °C na data e todo o final de semana foi de temperatura alta.

O galerista foi encontrado morto no sábado, com perfurações no corpo feitas com uma arma branca. O objeto ainda não foi encontrado. A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Os vídeos de uma empresa de segurança foram coletados pela Polícia Civil e estão sendo analisados. Em nota, o órgão informou que agentes ouviram testemunhas e estão em busca de mais informações e elementos para identificar a autoria do crime.

GALERISTA TINHA FAMA NO MUNDO DAS ARTES

Sikkema morava na rua Abreu Fialho, na altura do número 15. A residência é um sobrado do início do século 20, que foi reformado por ele, mantendo as características originais.

A vítima era sócia-proprietária de uma famosa galeria de arte em Nova York, a Sikkema Jenkins & Co. A galeria de arte foi fundada pela vítima em 1991 como Wooster Gardens, uma referência à sua localização na Wooster Street, em SoHo. Em 1999, a galeria mudou para o distrito artístico de West Chelsea e passou por uma reforma e ampliação.

Sikkema era extremamente influente no mundo das artes e se relacionava com personalidades mundialmente conhecidas. Entre as pessoas com quem mantinha contato está a ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama. Ele vivia entre Nova York e o Rio de Janeiro e deixa o marido e um filho.