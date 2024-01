SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva do fim da tarde desta quarta-feira (17) colocou a a cidade de São Paulo em estado de atenção por cerca de duas horas e meia. Houve alagamentos, principalmente, na zona leste.

O alerta foi emitido às 15h48 pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, para a zona leste. Em seguida, a chuva atingiu bairros das zonas norte e sul, e o centro. A marginal Tietê também foi afetada.

A cidade saiu do estado de atenção no início da noite.

"Áreas de chuvas formadas pelo calor e a brisa marítima começam a atuar com forte intensidade na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte na zona leste, principalmente nas subprefeituras da Mooca e Vila Prudente", disse o órgão municipal, ao emitir o alerta.

Itaquera, na zona leste, teve uma tarde difícil. Por volta das 16h30 houve registro de risco de transbordamento do rio Verde.

No bairro, dois trechos da avenida Itaquera chegaram a ficar intransitáveis, em ambos os sentidos, na altura das ruas Campinas do Piauí e Barra de Guaiabira. Também não foi possível passar pela rua Itagimirim e pela avenida Miguel Inácio Curi.

A queda de uma árvore atingiu dois carros, um ônibus e um caminhão na rua Sabbado D' Angelo, em Itaquera, de acordo com os bombeiros. Não houve vítimas.

Ainda na zona leste, os dois sentidos da rua Dr. Luiz Aires, na Penha, ficaram intransitáveis -nesta região choveu cerca de 30,8 mm, o maior índice registrado pelo CGE. As avenidas Aricanduva e Conde de Frontin, em Aricanduva, também alagaram.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências, além de alagamentos, havia potencial para rajadas de vento.

Até às 17h50, os bombeiros registraram 27 chamados para quedas de árvores na região metropolitana e dois para alagamentos.

Conforme a corporação houve um chamado para desabamento ou deslizamento em Jandira, na Grande São Paulo. Uma pessoa ficou levemente ferida.

"Essa é aquela chuva de verão que temos previsto, de final de tarde, e que preocupam por serem severas. Acontece do nada, alaga, e se a pessoa está desatenta pode acontecer alguma situação ruim", afirmou o capitão Roberto Farina, diretor da Defesa Civil paulista.

Na semana passada, quatro pessoas morreram por causa das chuvas em São Paulo. A cidade entrou em estado de atenção por cinco dias seguidos.

Além da chuva, o paulistano também enfrenta uma quarta-feira de calor. A estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontou que às 14h, a temperatura máxima chegou a 33,3ºC -o índice pode ser atualizado até o fim da noite.

Alerta emitido pelo Inmet aponta que todo o estado de São Paulo tem perigo potencial para chuva intensa nesta quinta-feira (18), maior que a desta quarta.

Paraná, sul de Minas Gerais e parte da região Centro-Oeste também estão com alerta amarelo, conforme o órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que faz a medição oficial da temperatura no país.

Dados do CGE mostram que até o meio da tarde desta quarta, janeiro havia acumulado 136,4 mm de chuva, o que representava 53,1% dos 256,5 mm esperados para o mês.