SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula inicia tour eleitoral em bastiões do PT, argentinos cortam refeições no 1º mês de Milei, temporal deixa 1,1 milhão de imóveis sem luz no RS e outras notícias para começar esta quinta-feira (18).

GOVERNO LULA

Lula inicia em bastiões do PT sequência de viagens pelo país de olho na eleição municipal. No 1º ano de governo, presidente tentou reposicionar o país internacionalmente; em 2024 primeira cidade visitada será Salvador.

GOVERNO LULA

Medida do governo Lula cria novo atrito com bancada evangélica. Receita suspendeu isenção a pastores editada por Bolsonaro antes da eleição de 2022; Órgão diz que cumpriu proposta do Ministério Público perante o TCU.

FORÇAS ARMADAS

ONU condiciona aval a submarino nuclear do Brasil a inspeções rígidas. Autorização para modelos do país e da Austrália pode demorar até 5 anos, diz diretor da AIEA à Folha de S.Paulo.

MERCADO

Conflito no mar Vermelho e seca no Panamá dão nó no transporte marítimo e podem afetar o Brasil. Especialistas apontam efeito sobre agropecuária e preço do petróleo; empresas criam novas rotas e já calculam custos.

ARGENTINA

Argentino corta refeições e se limita a macarrão e ensopado em 1º mês de Milei. País vê consumo despencar e viagens diminuírem com liberação e explosão de preços.

AMÉRICA LATINA

Promotor do Equador que investigava invasão de canal de TV é assassinado. César Suárez havia sigo designado para determinar qual grupo criminoso estava por trás do episódio na cidade de Guayaquil.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Entenda por que crianças e adolescentes vão receber antes a vacina contra dengue. Disponibilidade de poucas doses e taxas de hospitalização são alguns dos motivos para definição do público-alvo.

CLIMA

Temporal no RS deixa um morto, 12 feridos e 1,1 milhão de imóveis sem energia. Parte da região Sul continua em de grande perigo para tempestades nesta quinta, segundo Inmet.

MERCADO

Nem leilões e acordos sanaram dívida bilionária de banco de Edemar Cid Ferreira. Envolvidos com caso dizem acreditar que a morte do fundador da instituição não mudará processo do Banco Santos.

COTIDIANO

Policial penal mata esposa e se suicida na zona leste de São Paulo. Corpo de Tania Pimentel, 38, foi encontrado ao lado do de Júlio César Calado, 41, que tinha uma arma na mão.

ARTES CÊNICAS

Dani Calabresa quer enterrar caso Marcius Melhem: 'Sofri mais do que deveria'. Atriz participa do musical 'O Jovem Frankenstein', em São Paulo; OUTRO LADO: Humorista nega todas as acusações da artista.

JUSTIÇA

Daniel Alves muda versão para julgamento e dirá que estava bêbado em balada. Acusado de estupro na Espanha, jogador altera estratégia de defesa mais uma vez.

CELEBRIDADES

Oscar Maroni, 72, é internado em casa de repouso e filhos pedem curatela. Herdeiros de dono do Bahamas requerem à Justiça direito de administrar o patrimônio do pai.

MENTE

Compulsão alimentar, discutida por Yasmin Brunet, é transtorno reconhecido pela medicina. Distúrbio faz com que a pessoa coma mais do que o necessário e exige ajuda profissional para ser tratado.

COMIDA

Restaurantes apostam em crudos, receita da moda, neste verão. Prato, que tem pipocado em menus pelo país, é preparado com peixes e carnes cruas.