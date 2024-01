SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Calor e chuva. A previsão dos meteorologistas para a cidade de São Paulo para esta quinta-feira (18) foi confirmada. A cidade entrou em estado de atenção para alagamentos pouco antes 16h em uma tarde quente.

O alerta foi feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, primeiro na zona norte, mas, em seguida, a faixa amarela do mapa (com alerta) se estendeu para a zona leste e para o centro.

O estado de atenção foi retirado por volta das 17h45.

As marginais Pinheiros e Tietê também tiveram riscos de ficarem alagadas. Nas redes sociais houve relatos de queda granizo -a informação foi confirmada pelo CGE em São Miguel Paulista e no Itaim Paulista, na zona leste.

"Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na zona leste, principalmente no Itaim paulista, Penha, Mooca e Aricanduva e Vila Formosa", afirmou o Centro de Gerenciamento de Emergência. "O mesmo quadro é observado na zona oeste, nas subprefeituras da Lapa e Pinheiros, e no centro."

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre 14h30 e 17h21 foram atendidos 28 chamados para queda de árvores, principalmente na zona leste, nas regiões da Vila Curuçá, Itaim Paulista e Jardim Helena.

O paulistano também enfrentou o calor nesta quinta-feira. Medição parcial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que às 14h a temperatura chegou a 34,3ºC no mirante de Santana, zona norte.

É o segundo dia seguido na semana que a cidade fica em estado de atenção por causa da chuva. Na quarta-feira (17), a principal região atingida pela chuva foi a zona leste -em Itaquera, ruas e avenidas ficaram intransitáveis.

Na semana passada, quatro pessoas morreram por causa das chuvas em São Paulo. A cidade entrou em estado de atenção por cinco dias seguidos.

A chegada de uma frente fria deverá manter a chuva forte nos próximos dias, mas com declínio de temperatura, entre sexta (19) e domingo (21).

De acordo com a Climatempo Meteorologia, uma área de baixa pressão próxima ao Sudeste irá originar a frente fria que vai se deslocar em direção ao Rio de Janeiro nos próximos dias, passando por São Paulo.

Na capital paulista a temperatura deverá ficar mais amena no fim de semana, com máximas previstas de 28ºC no sábado, e de 25ºC, no domingo.