SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiros gastaram R$ 50 bilhões em apostas online em 2023, deputado bolsonarista líder da oposição é ligado ao 8/1, Petrobras vai gastar até R$ 8 bi em refinaria pivô da Lava Jato e outras notícias para começar esta sexta-feira (19).

BANCO CENTRAL

Brasileiros gastaram mais de R$ 50 bilhões em apostas online em 2023. Valor se refere a remessas feitas por brasileiros para empresas de apostas que atuam no exterior entre janeiro e novembro, segundo dados do Banco Central.

CONGRESSO NACIONAL

PF, PGR e Moraes põem bolsonarismo sob pressão ao ligar deputado líder da oposição ao 8/1. Carlos Jordy é alvo de buscas, incluindo em gabinete na Câmara; parlamentar se diz vítima de medida autoritária.

POLÍTICA

CGU diz que registro de vacinação de Bolsonaro em SP é falso, mas não aponta responsáveis. Controladoria arquiva apuração por não encontrar participação de agente federal; casos do RJ são avaliados pela PF.

ELEIÇÕES 2024

Nunes põe Aldo Rebelo no lugar de Marta e agrada a Bolsonaro. Movimento expõe racha eleitoral do PDT em SP; ex-ministro diz que vai se licenciar da sigla.

MERCADO

Petrobras vai gastar até R$ 8 bi para concluir refinaria pivô da Lava Jato. Paralisada desde 2015, obra de Abreu e Lima começou com parceria Lula-Chávez e já custou cerca de R$ 90 bi.

MERCADO

Governo Lula estuda limitar dedução com saúde no Imposto de Renda. Avaliações apontam que 88% do benefício é direcionado aos 20% da população com maior renda.

LGBTQIA+

Benção a casais LGBTQIA+ fraturou Igreja Católica pelo mundo. Documento encontrou particular resistência na África, enquanto respostas mais favoráveis partiram da Europa.

VALE DO JAVARI

PF prende suspeito de ser braço direito de mandante do assassinato de Bruno e Dom. Reportagem apurou que se trata de Jânio Freitas de Souza, aliado de Colômbia, apontado como mandante da morte de indigenista e jornalista.

MUNDO

Otan fará maior exercício militar contra a Rússia desde a Guerra Fria. Simulação a um ataque de Moscou envolverá os 31 países do bloco e a Suécia, que aguarda a entrada.

DROGAS

Agente da PRF é preso com mais de 300 kg de cocaína e crack no interior de SP. Policial informou que receberia para transportar carga do Paraná à capital paulista.

EDUCAÇÃO

Unesp demite professor acusado de assediar alunas. Em 2022, estudantes espalharam cartazes com as mensagens enviadas por Marcelo Bulhões; OUTRO LADO: docente apontou calúnia.

CULTURA

Zeca Pagodinho celebra 40 anos de carreira vivendo a nostalgia do Rio e do samba. Cantor que despreza mundo das celebridades prefere a vida em Xerém, vasculhando o passado em fitas que achou na pandemia.

COTIDIANO

Bisavó argentina de 72 anos é mulher mais velha da história a se candidatar ao Miss Universo. Regra sobre idade máxima para o concurso mudou neste ano; antes, limite era de 28 anos.

TELEVISÃO

Contrato longo e aumento de faturamento: Patrícia Poeta supera desconfiança na Globo. Apresentadora se estabilizou no Encontro e conseguiu aumentar arrecadação publicitária.