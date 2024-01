SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, falou sobre o aumento do crime organizado na Amazônia.

Agostinho contou que fiscais do Ibama agora precisam de um treinamento para uso de armamento. "Os fiscais têm sido recebidos à bala durante as operações. Temos sido ameaçados de maneira muito pesada", afirmou em entrevista à revista Veja.

Ele diz que o crime ambiental passou a ser organizado na região da Amazônia. "As pessoas entenderam que a atividade econômica em áreas florestais permite o enriquecimento rápido e a lavagem de dinheiro como em nenhum outro lugar".

Agostinho também diz que o desmonte do Ibama durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) estimulou o crime na região. "A retomada da capacidade de poder entrar nessas áreas e tirar ocupantes ilegais não é um trabalho fácil".

"Os fiscais têm sido recebidos à bala durante as operações. O Ibama acaba tendo que trabalhar sempre em conjunto com a PF, a Polícia Rodoviária Federal ou a Força Nacional. Isso não acontecia. Temos sido ameaçados de maneira muito pesada ao atuar no combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal e à pesca predatória.

Estamos tendo de reforçar muito o treinamento, por exemplo, na utilização de armamento, algo que nunca foi a prioridade de nossas equipes", disse Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, em entrevista à Veja.