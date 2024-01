SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rainha de bateria da Estácio de Sá, Nathalia Hino, falou do nascimento do primeiro filho, Heitor, em novembro de 2023 e sua expectativa para o Carnaval 2024.

Se dividindo entre a maternidade e a folia, Nathalia sabe que vai ter que se desdobrar para dar conta de tudo. "É sempre uma alegria pisar na Sapucaí e eu já faço todo um preparo psicológico e físico para este momento. Com a chegada do Heitor tudo é muito mais complexo. Primeiro eu cuido do bem-estar dele e depois cuido de mim. Eu já sei que se eu conseguir dormir 3h em dias de agenda carnavalesca será muito".

Ela disse que conta com a ajuda da mãe para esse período. "Eu gosto de cuidar de tudo pessoalmente, inclusive das coisas do meu filho, posso contar com a ajuda da minha mãe que é algo que conforta o meu coração, tenho uma rede de apoio enorme, mas como mãe sigo sempre me cobrando muito".

A primeira aparição pública de Nathalia após o parto foi no "Esquenta de Carnaval" em dezembro, quando ela ainda estava de resguardo. "O meu médico me liberou. Ele só pediu para eu não sambar muito e beber bastante água. É quase que impossível ficar parada com a bateria da Estácio de Sá, foi difícil manter esta recomendação. Senti minhas pernas pesarem, mas cumpri com muita alegria a minha missão como rainha de bateria".