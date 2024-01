SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida São João, umas das mais conhecidas vias na região central de São Paulo, vai ficar aberta para pedestres e ciclistas neste domingo (21). A intenção é que ela integre o Programa Ruas Abertas, assim como a avenida Paulista e quatro ruas da Liberdade.

Durante a atividade, que está em caráter experimental, um trecho de 1,5 km da via, entre o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e o Largo do Paissandu, será temporariamente interditado para a circulação de automóveis.

No primeiro dia de teste, segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), haverá uma série de atividades gratuitas no local.

De acordo com a prefeitura, a proposta de abrir a via para o público está em debate desde o começo do ano, por meio de uma consulta pública. Quem quiser pode participar clicando aqui até o dia 8 de fevereiro.

A ideia de fechar a avenida São João para carros aos domingos opõe moradores e empresários da região.

Em consulta realizada em grupos de condomínios no WhatsApp em dezembro, a maioria dos votantes demonstrou descontentamento. Eles afirmam ser irresponsável bloquear garagens em um perímetro com tantos imóveis residenciais.

Além disso, também duvidam da capacidade da prefeitura de garantir segurança dos transeuntes naquela zona, onde há usuários de droga e também ações de ladrões. "A polícia já não consegue lidar com o problema. É difícil imaginar dando certo com mais gente circulando", diz o morador Charles Souza, 43.

Em nota, a gestão municipal declara que o objetivo da medida é contribuir para a requalificação e a reativação do centro histórico de São Paulo, mas não garante sua implementação. Um questionário público online será disponibilizada a cidadãos. Nele, eles poderão compartilhar experiências e expectativas para a avenida São João.

"Finalizado o prazo da consulta, a prefeitura sistematizará todas as respostas recebidas para a avaliação das próximas etapas", completa o texto.

Já entre comerciantes, o pensamento é oposto ao dos moradores. Especialmente os instalados no largo do Paissandu, próximo ao Vale do Anhangabaú, aprovam o fechamento dominical para carros. Lá, fica a Galeria do Rock, por exemplo.

Hoje, o conjunto funciona de segunda a sábado, mas alguns lojistas discutem a possibilidade de abertura aos domingos "pela oportunidade de faturar mais", relata Marcos Aquino, 47, dono de um varejo de roupas e calçados.