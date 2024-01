Com o clima carnavalesco já tomando conta de diversas cidades em Minas Gerais, especialmente com os ensaios de blocos e festas de pré-Carnaval, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) destaca a importância da segurança elétrica durante as celebrações.

O engenheiro de Segurança do Trabalho da Cemig, Francis Nascimento, alerta que os organizadores de eventos carnavalescos devem permanecer vigilantes em relação aos riscos de choques elétricos. "Um exemplo muito comum é quando materiais metálicos são arremessados ou entram em contato com a rede elétrica. Eles podem causar curto-circuito e até mesmo rompimentos de cabos da rede de distribuição da Cemig. Isso pode resultar em situações perigosas, como fios energizados e incêndios, com risco de ferimentos graves e até fatalidades", explica o especialista.

As decorações e alegorias carnavalescas também estão no radar de atenção. É enfatizado que esses elementos não devem ser fixados em postes ou em redes elétricas. Adereços, bandeiras e bandeirolas devem manter uma distância mínima de 1,5 metro em relação à rede de distribuição.

Outra recomendação crucial é que as pessoas jamais devem se aproximar de fios caídos. "Caso as pessoas se deparem com um fio partido, elas não podem se aproximar ou tocar no cabeamento e, se possível, não devem permitir que outras pessoas se aproximem também", orienta Francis Nascimento.

Em situações de perigo e/ou acidentes, a população pode acionar gratuitamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, ou a Polícia Militar pelo número 190. A Cemig reforça a importância da colaboração de todos para garantir um Carnaval seguro e livre de incidentes relacionados à rede elétrica.

É permitido realizar o levantamento de fios para passagem de trios elétricos?

A resposta, primeiramente, é não. Esse procedimento, além de criminoso, é totalmente inadequado e pode causar acidentes graves com a rede elétrica, alerta o engenheiro. “Quando se levanta um fio sem ter a devida autorização, já se tem um erro. E ele pode ser ainda maior se olharmos os problemas que podem acarretar à sociedade. O movimento de levantar fios pode impactar a tração nominal do poste, além de resultar em contatos elétricos indevidos. Nos trios elétricos ou em qualquer outro local, as pessoas sempre devem manter a distância mínima de 1,5 metro em relação à rede da Cemig”, alerta.

Francis Nascimento salienta ainda que as redes de telecomunicações ficam posicionadas nos mesmos postes logo abaixo da rede elétrica. “Não é permitido ‘suspender’ essas redes de telecomunicação. E, se o veículo de som ou trio elétrico se enroscar nesses fios, há risco de o poste quebrar ou, ainda, de o fio telefônico romper e ser projetado contra a rede elétrica, o que provocaria curto-circuito com risco de choque elétrico às pessoas próximas, lembrando que, neste período, ao lado do trio elétrico, temos dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Uma atitude destas é uma enorme irresponsabilidade com os foliões ali presentes”, finaliza.

Alertas sobre confraternizações em casa

Para aqueles que desejarem se reunir com amigos em casa, sítio ou outros ambientes para festejar o Carnaval, também é preciso se atentar às possibilidades de choques elétricos, que estão presentes por toda parte. Aparelhos de som, refrigeração e churrasqueiras elétricas devem ser alvo de atenção.

Para prevenir acidentes desse tipo, é recomendado que as pessoas não liguem aparelhos elétricos próximos às duchas ou piscinas. "Além disso, é preciso que haja cuidado com os ‘improvisos’, mais conhecido como gambiarras, como, por exemplo, extensões e emendas com mal dimensionamento e fios desencapados, que podem causar acidentes elétricos”, afirma Francis.



Sobre o uso de serpentinas metálicas

Em Minas Gerais, a Lei 20.374 que proíbe a produção, venda e uso de serpentinas metálicas e seus similares vigora há mais de dez anos. Ainda conforme a lei, o estabelecimento comercial que descumprir a o código - além de ferir o Código de Defesa do Consumidor - pode ter que pagar multa, que pode dobrar em caso de reincidência.

O engenheiro de Segurança destaca que serpentinas e confetes geralmente contêm metal em sua composição, o que pode resultar em curto-circuito quando em contato com a rede elétrica. Por essa razão, esses itens são considerados perigosos e não devem ser utilizados: “Acidentes podem ser provocados por esses artefatos quando arremessados em direção à rede elétrica. Dessa forma, as pessoas não devem atirar, em hipótese alguma, nenhum objeto em direção aos cabos e equipamentos da Cemig, nem mesmo os sprays de espuma, que são condutores de eletricidade”.



Orientações em caso de colisões com poste

Em um acidente de carro com derrubada de cabos de energia na lataria ou no entorno, as pessoas podem se desesperar e querer deixar o automóvel o mais rápido possível. Contudo, o mais seguro é permanecer no interior do veículo: “O correto é que a pessoa abra a porta e salte de forma a não tocar no veículo e no solo ao mesmo tempo e sempre longe do cabo partido. Ao cair no solo, a pessoa deve andar em passos curtos até se afastar do veículo ou do cabo partido. Apesar da dificuldade, esta é a forma de evitar o choque elétrico”, explica o engenheiro.

Ele completa, ainda, dizendo que os veículos são projetados de tal forma para não conduzirem energia elétrica para o seu interior. Fazendo com que o mais seguro para as pessoas seja permanecer dentro do automóvel até a chegada da Cemig para providenciar o desligamento da rede elétrica e permitir que o Corpo de Bombeiros faça o resgate com segurança.

Se o veículo estiver funcionando normalmente, o condutor pode dirigir para longe do cabo partido e deve chamar a Cemig imediatamente, por meio do número 116.