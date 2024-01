SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois suspeitos de matar uma policial militar durante uma tentativa de assalto em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, foram presos nesta sexta-feira (19).

Dupla teria participação na morte da soldado Sabrina Freire Romão Flanklin. Os policiais também identificaram outras duas pessoas que estariam envolvidas nesse crime.

Prisões contaram com três equipes da PM. As prisões foram efetuadas por policiais da Corregedoria (Equipe de PM Vítima), do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (27º BPM/M) e do 3º Batalhão de Choque (3º BPChq).

A ocorrência será apresentada no 25º DP (zona sul da capital).

OPERAÇÃO EM PONTOS DE ATAQUE A PMS

Operação foi anunciada hoje pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. O objetivo é atuar nos pontos de ataques a cinco policiais militares no estado nas últimas 48 horas.

Foram registrados cinco ataques em dois dias. Os casos aconteceram em São Bernardo do Campo e em Guarulhos, na Região Metropolitana; nos bairros de Parelheiros e Eldorado, ambos na zona sul da capital; e durante uma troca de tiros envolvendo um agente em Hortolândia, no interior. Neste último, o agente não ficou ferido.

Operação Escudo abrange quatro regiões do estado. A ação da PM tem como objetivo identificar e prender os criminosos envolvidos nos ataques aos agentes. Os locais alvos da ação são: região de Santo André e de Guarulhos, na Grande São Paulo; na zona sul da capital, em razão do assassinato da soldado Sabrina Freire Romão Franklin e de um policial da reserva; e em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Dois policiais baleados morreram. O PM da reserva Paulo Marcelo da Silveira foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na tarde desta quinta-feira (18) na zona sul da capital. Já a soldado Sabrina, 30, morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto na estrada ecoturística de Parelheiros, na zona sul de SP, ainda na noite de ontem.

Nenhum ataque a policial ficará impune, diz secretário. "Já estamos imediatamente em operação após esses fatos. Nós temos uma Operação Escudo acontecendo nestes pontos de ataques, temos um trabalho de investigação da Polícia Civil acontecendo neste exato momento para identificação dos criminosos que covardemente atacaram os policiais", acrescentou.

As operações Escudo são "deflagradas todas às vezes nas quais criminosos atentam contra o Estado, por meio do ataque a policiais". O objetivo é "reestabelecer a ordem pública e a sensação de segurança na comunidade local, além de identificar e prender os responsáveis pelas ações criminosas contra os agentes de segurança paulistas", divulgou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de SP).

SOLDADO FOI MORTA EM TENTATIVA DE ASSALTO

Sabrina Freire Romão Franklin, 30, estava de folga. Ela estava andando em sua moto quando foi abordada por dois suspeitos. A tentativa de assalto ocorreu na estrada ecoturística de Parelheiros e a agente tentou reagir.

Dois homens, também em uma moto, derrubaram Sabrina no chão. Após tentarem roubar sua moto, eles fizeram disparos contra a agente e fugiram em seguida. A arma de Sabrina foi levada pelos suspeitos.

Após ser baleada, ela ficou caída no meio da rua, segundo imagens de câmeras de segurança. No vídeo, compartilhado nas redes sociais, os suspeitos ainda voltaram e parecem pegar algo ao lado dela. Segundos depois, alguns veículos pararam para prestar socorro à Sabrina.

Ela chegou a ser levada ao Hospital Parelheiros e passou por cirurgia, mas não resistiu. Sabrina pertencia à 3ª Companhia do 22º BPM/M. ''Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos'', escreveu a Polícia Militar em nota. O caso foi registrado como latrocínio no 101° DP, segundo a SSP-SP.

O corpo da PM será velado no sábado (20) no Cemitério Parque Girassóis, em Parelheiros. Nas redes sociais, a família lamentou a morte de Sabrina: "Com pesar, comunicamos o falecimento da filha amada, esposa amada, amiga leal e policial dedicada".