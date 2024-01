SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe e a filha que morreram afogadas em Limeira, na região de Campinas, na tarde desta sexta-feira (19), tentavam salvar o veículo em que estavam quando foram arrastadas pela enxurrada.

Elas foram identificadas pela Polícia Militar como Joana Isidora de Melo, 70, e Josicleide Joana dos Santos, 35.

A filha trabalhava como motorista e tentou impedir que o carro fosse levado pela chuva. A mãe foi tentar socorrer a filha, mas as duas acabaram sendo arrastadas e ficaram presas embaixo do veículo. O caso ocorreu na rua Pedro Targino da Silva, no bairro Las Palmas, onde elas moravam.

O estado de São Paulo foi atingido por fortes chuvas no fim da tarde desta sexta e madrugada de sábado (20). Em menos de 24 horas, três pessoas morreram. Além da mãe e filha, uma idosa, de 74 anos, morreu em Sorocaba, também no interior, após o carro em que estava ser arrastado pelo temporal.

Joana e Josicleide eram de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, mas moravam em Limeira. Josicleide era casada e deixa dois filhos pequenos.

A chuva forte desta sexta-feira provocou estragos em ao menos 11 municípios, segundo a Defesa Civil. Foram registrados 179 quedas de árvore, 27 postes de energia, 28 pessoas firam desalojadas, além das três que morreram.

A maior parte do estado amanheceu neste sábado com sol, mas a previsão é de que, ao passar das horas, haja predominância de nebulosidade. No período da tarde, há previsão de pancas generalizadas em todo o Estado, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Segundo a Defesa Civil, há indicativo para acumulados expressivos de chuva para o dia, principalmente, na região leste do estado. Também há previsão de aumento da temperatura ao longo do dia em todo o território paulista.