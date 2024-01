SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exército aguarda denúncia para evitar promoção de Mauro Cid, Leci Brandão está internada, banhista morre após ser atingida por raio em Praia Grande (SP) e outras notícias do dia na Folha neste domingo (21).

FORÇAS ARMADAS

Exército aguarda denúncia contra Cid até abril para evitar desgaste com promoção a coronel. Trâmite que beneficia ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e colegas foi iniciado com envio de documentação.

COTIDIANO

Homem ataca ex-mulher com faca e é morto a tiros por CAC em SP. Autor do disparo se comprometeu a comparecer na delegacia na próxima segunda-feira (22) e apresentar arma utilizada no crime.

PRAIA

Banhista morre após ser atingida por raio em Praia Grande (SP). Prefeitura afirma que realiza constantes ações de conscientização junto a banhistas sobre os riscos dos raios.

LECI BRANDÃO

Leci Brandão está internada em São Paulo com problema vascular. Quadro da sambista é estável e sem gravidade, mas a artista permanecerá no hospital para exames.

COTIDIANO

Mulher morta ao tentar salvar o carro em enchente em SP trabalhava como motorista. Josicleide dos Santos, 35, e a mãe, Joana Melo, 70, foram arrastadas pela enxurrada na tarde de sexta em Limeira.

VIOLÊNCIA RIO

Segurança é morto a facadas após impedir furto de chocolates em mercado no Rio. Preso em flagrante, agressor já tinha 11 anotações criminais, segundo a polícia.

CHUVA SP

Chuva volta a colocar SP em estado de atenção neste sábado (20). Propagação de áreas de instabilidade teve origem na região de Sorocaba e provoca chuvas na forma de pancadas sobre a Grande São Paulo.

INTERNET

Crise com perfis de fofoca atinge maior agência de influenciadores. Mynd vira alvo por trabalhar com clientes associados à morte de jovem, e episódio pressiona por regulação.

COTIDIANO

Sem saber, estudante de MG fica quatro dias com bala alojada na cabeça. Jovem foi atingido em Cabo Frio (RJ) e achou que tivesse levado uma pedrada; depois ele dirigiu 300 km para voltar para casa.

ECONOMIA

Só dois negros que lideram empresas faturam mais de R$ 1 bi, diz empreendedor

Wellington Vitorino montou negócio que financia formação de líderes empresariais; 60 deles, boa parte de negros, faturam mais de R$ 30 milhões por ano

LITORAL SP

Proibição de caixas de som tem protestos de banhistas e drible a fiscais em Guarujá

Fiscalização na faixa de areia teve início em 8 de janeiro, após explosão de queixas sobre música alta na praia

FUTEBOL

São Paulo estreia no Paulista com vitória sobre o Santo André. Equipe de Thiago Carpini fez 3 a 1 jogando em casa; Santos derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0 em Ribeirão Preto.