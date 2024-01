SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exército alega fisiologia para vetar mulheres em combate, governo mapeia medidas para aumentar o PIB, SP anuncia novas operações Escudo e outras notícias para começar esta segunda-feira (22).

EXÉRCITO

Exército alega fisiologia e defende veto a mulheres em função de combate. Governo Lula defende no STF fim de ação que tenta garantir acesso de mulheres a todas as carreiras militares.

YANOMAMI

Insatisfação com atuação de militares na terra yanomami persiste sob Lula. Queixas citam falta de empenho e suspeita de boicote; OUTRO LADO: ministra dos Povos Indígenas diz que contrato extra de aeronaves ampliará capacidade logística.

PIB

Lula teme desaceleração, e governo mapeia medidas para aumentar o PIB. Auxiliares examinam potencial de iniciativas já tomadas e avaliam se mais ações serão necessárias.

VIOLÊNCIA

Segurança de SP anuncia novas operações Escudo após ataques a 5 policiais. Uma policial foi morta e outros ficaram feridos em tentativas de latrocínio e assalto a casa na capital, na região metropolitana e no interior.

SAÚDE

Brasil recebe primeiras 750 mil doses de vacina contra dengue, em meio a explosão da doença. Ministério da Saúde vai priorizar vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos; 5,2 milhões de imunizantes da farmacêutica Takeda serão entregues em etapas.

CORY DOCTOROW

Big techs 'viraram bosta', mas resistem porque capturam governos, diz escritor. Para Cory Doctorow, regulação atual é leniente e ainda impede pessoas de se defenderem de monopólio.

ESTADOS UNIDOS

Ron DeSantis desiste de corrida à Casa Branca e declara apoio a Trump. Anúncio foi feito neste domingo (21), às vésperas de primárias de New Hampshire.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ataque a mercado atribuído à Ucrânia deixa ao menos 27 mortos em Donetsk. Ofensiva seria a maior com vítimas civis feita por Kiev desde começo da guerra contra Rússia.

TELEVISÃO

Como 'Renascer' pode superar crise de audiência das novelas da TV Globo. Remake de obra de Benedito Ruy Barbosa por seu neto resgata temas que despertavam o amor e o ódio, de Deus ao diabo.

VIOLÊNCIA

Polícia Militar resgata vítima de suposto 'tribunal do crime' na zona norte de SP. Cinco pessoas foram presas; uma metralhadora e um revólver foram apreendidos.

COTIDIANO

Pré do pré-Carnaval antecipa tendência do 'vai como quiser' em SP. Adiantar a folia de rua se torna realidade na capital e demanda atenção do poder público; só calor e segurança ditam looks.

EVENTOS

Festival gratuito de saquê traz produtores premiados mundialmente a São Paulo. Evento, nos dias 22 e 23, terá degustações e aulas sobre a bebida japonesa.