BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma menina de seis anos morreu no fim da tarde deste domingo (21) após ser baleada no rosto dentro do carro em que estava com a família na rodovia Fernão Dias em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma discussão no trânsito pode ter sido o motivo do disparo.

Melissa Maria dos Santos chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Contagem, mas já chegou morta. A Polícia Civil abriu investigação.

A família de Melissa é de Raposos, também na região metropolitana de Belo Horizonte. O grupo passava pela Fernão Dias na altura de Contagem por volta das 16h quando o carro foi fechado por outro motorista, que atirou contra o veículo, acertando a criança.

Segundo informações da PM, o pai de Melissa, que dirigia o carro, acionou uma viatura da corporação na avenida Babita Camargos, em Contagem, via próxima à Fernão Dias. Os policiais levaram a menina para o hospital. Ninguém foi preso até o momento.

O SSA (Serviço Social Autônomo de Contagem), responsável pela administração do hospital, informou em nota que Melissa foi conduzida pelos policiais com relato de disparo de arma de fogo que atingiu a face esquerda.

"A paciente foi admitida no hospital às 16h40, sem pulsos e sem movimentos respiratórios. Imediatamente, foi avaliada pela equipe de neurocirurgia que, infelizmente, não constatou presença de reflexos de tronco. O óbito foi constatado na admissão, às 16h41", disse o SSA, no comunicado.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), responsável pela ocorrência, afirmou apenas que a Polícia Civil ficará encarregada das investigações.

MG