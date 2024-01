SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sanção de Lula dobra fundo eleitoral, plano de R$ 300 bi do governo para indústria, Moro isolado em julgamento que pode cassá-lo e outras notícias para começar esta terça-feira (23).

GOVERNO LULA

Sanção de Lula dobra fundo eleitoral em relação a campanha municipal anterior. Ampliação da verba para quase R$ 5 bilhões foi apoiada por PT, PL, centrão e demais aliados do presidente.

CONGRESSO NACIONAL

Lula veta R$ 5,6 bi em emendas no Orçamento, e Congresso articula derrubada. Mesmo com veto, haverá recorde de recursos para atender a pedidos de parlamentares em 2024, além de fundo eleitoral de R$ 5 bilhões.

JUSTIÇA

Moro expõe cerco à Lava Jato e chega isolado a julgamento que pode cassá-lo do Senado. Ex-juiz pode sofrer reveses em série em 2024 com processo que pede a cassação de seu mandato e ofensiva do STF contra ele.

INDÚSTRIA

Em plano de R$ 300 bi de Lula para indústria, BNDES quer voltar a comprar ações de empresas. Lula e Mercadante rebatem críticas e defendem atuação do Estado no setor industrial.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma dobra tributação do saneamento, e conta de água vai subir. Setor agora trabalha para mitigar mudança e impedir que atraso no aumento da tarifa leve à retração de investimentos.

MERCADO

Lula deu bronca em equipe após reunião com Paraguai sobre Itaipu. Presidente se irritou com ministros por falta de coordenação e ter sido obrigado a discutir tarifa com Santiago Peña.

GOVERNO LULA

MEC vai apurar alta proporção de alunos por professor em 11 faculdades particulares. Instituições têm mais de 500 estudantes por docente em cursos a distância, e governo vê risco para qualidade do ensino; citadas dizem que são bem-avaliadas.

MERCADO

Disparam queixas de usuários com dificuldade de mudar de plano de saúde sem cumprir carência. Altos reajustes e descredenciamento de profissionais são algumas das principais razões para mudança.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Familiares de reféns do Hamas invadem Parlamento de Israel em protesto contra governo. Manifestação acontece após Netanyahu rejeitar condições do grupo terrorista para encerrar guerra e libertar sequestrados.

COTIDIANO

Motorista atira em carro após fechada e mata menina de 6 anos na Fernão Dias, em MG. Veículo em que a criança estava era conduzido pelo pai; polícia procura atirador.