SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alertas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que 21 estados e o Distrito Federal têm potencial para chuvas intensas nesta terça-feira (23).

Apenas Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Norte e Roraima não receberam os avisos do órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

Há casos de estados com alertas amarelo, para potencial, e laranja, de perigo iminente, como São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, pode chover mais forte em determinada região.

Segundo informativo meteorológico divulgado na tarde desta segunda (22) pelo Inmet, volumes de chuva que poderão ultrapassar 90 mm devem ser registrados em partes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

"Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste são previstas chuvas intensas, com volumes maiores que 80 mm, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas", diz o documento.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) aponta que é alta a possibilidade de ocorrência de eventos com potencial para estragos na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e no litoral paulista, bem como na região metropolitana do Rio de Janeiro e na Zona da Mata mineira, devido à previsão de pancadas de chuva e acumulados significativos. Há, nesses locais, riscos de formação de enxurradas, inundações e alagamentos em áreas com sistema de drenagem deficiente.

"A chuva será provocada por muita umidade chegando do Norte para o Sudeste, além de circulação de ventos e infiltração marítima que mantém a condição de tempo instável por vários dias", diz a Climatempo Meteorologia.

Nos últimos dias, entre sexta (19) e domingo (21), quatro pessoas morreram por causa das chuvas no estado de São Paulo. Quase 500 ficaram desabrigadas.

Ao contrário do que aconteceu na semana passada, porém, em que o calor teve grande influência nos temporais, a chuva dos próximos dias será combinada com temperaturas mais amenas, inclusive no interior, aponta a Climatempo. As máximas no município de São Paulo deverão oscilar entre 22ºC e 24°C na quinta-feira (25), feriado do aniversário da cidade.

Nas demais regiões do país, afirma o Inmet, a previsão indica chuvas de aproximadamente 50 mm.

No Nordeste, os volumes previstos superam os 100 mm e os alertas são, principalmente, para a Bahia e o Piauí, de acordo com o boletim.

No Sul, que tem sofrido desde o início do ano com alagamentos e falta de energia elétrica, estão previstas pancadas de chuva devido a uma convergência de umidade, que favorecerá instabilidades no decorrer da semana em áreas do leste do Paraná e de Santa Catarina. Já no interior deve chover menos que nos últimos dias.

No Norte estão previstas pancadas de chuvas durante a semana com valores maiores que 50 mm em praticamente toda a região, mas principalmente no Pará, Amapá, em Rondônia e no Tocantins.