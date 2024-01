SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, falou sobre o apoio do PL ao prefeito Ricardo Nunes (SP) nas eleições municipais. Ele foi entrevistado pelo jornal O Globo.

Segundo Baleia Rossi, "Nunes é um radical de centro e sempre militou no MDB". Ele diz que o partido está "buscando o apoio de todos aqueles que acham que Boulos vai ser um desastre para São Paulo".

Ele diz que o apoio do PL a um nome do MDB não é contraditório. O partido foi contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara. "Eleição municipal é momento de se discutir as questões do município".

Baleia Rossi também criticou o deputado Guilherme Boulos (PSOL), que deve ser o principal adversário de Nunes nas eleições. "Boulos tenta nacionalizar porque ele não tem o que mostrar. Ao contrário do Ricardo, que vai falar de gestão".

Ele disse ainda que "respeita o presidente [Lula]" por apoiar a candidatura de Boulos. Foi Lula quem articulou a saída de Marta Suplicy do governo Nunes para retornar ao PT e ser vice de Boulos.

A verdadeira frente ampla quem está fazendo é o Ricardo Nunes, com a possibilidade do apoio desde o PL, mais à direita, passando pelo Republicanos, PP, PSD, União Brasil, PSDB, Solidariedade, agora com reforço do Aldo Rebelo. "É uma composição plural, de pessoas que pensam de forma diferente, mas veem nele a melhor alternativa para São Paulo", disse Baleia Rossi em entrevista ao Globo.

NUNES ACENA, MAS BOLSONARO NÃO CONFIRMA APOIO

Nunes declarou em dezembro que quer ter Bolsonaro em sua campanha. Depois, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, garantiu o apoio de Bolsonaro. O ex-presidente, no entanto, ainda não se manifestou publicamente.

nesta segunda-feira (22), o governador de São Paulo e ex-ministro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que Bolsonaro sempre teve "apreço" por Nunes. Ele diz entender que Bolsonaro "estará junto" para apoiá-lo nas eleições municipais.