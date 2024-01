SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trenzinho turístico conhecido como Trenzinho do Zé do Abrão tombou neste domingo (21) em uma rua da cidade de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, deixando quatro passageiros feridos.

O condutor fez um retorno abrupto e em velocidade acima do permitido, o que provocou o tombamento dos vagões. O trenzinho, uma conhecida atração da cidade, também chamado de "Trenzinho da Alegria", trafegava pela Rua Governador Valadares, no sentido Centro

Quatro pessoas, entre elas um adolescente, ficaram feridos. Eles foram levados pelo condutor do trenzinho a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

Feridos tiveram cortes e luxações. Uma mulher de 41 anos sofreu um corte profundo na cabeça e teve que ser transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas, a 57 quilômetros de distância. Um adolescente de 13 anos sofreu um corte profundo na perna; e uma mulher de 24 anos e um homem de 43 sofreram luxação na perna.

Polícia Militar chegou a deter o condutor do veículo, um idoso de 74 anos, por direção perigosa. Ele foi levado à delegacia da cidade para prestar depoimento.

Trenzinho não tinha placa de identificação e condutor também não possuía habilitação para conduzir veículo automotor com reboque. Aos policiais, ele apresentou uma nota fiscal na qual o trenzinho envolvido no acidente aparece como um "brinquedo motorizado". Prefeitura da cidade informou que o Trenzinho do Zé Abrão é uma atividade realizada de forma particular.