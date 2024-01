SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano nesta terça-feira (23).

A temperatura máxima foi de apenas 20,6°C. A medição é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e foi divulgada pela Climatempo. Até então, o recorde de menor temperatura máxima do ano era de 23,6°C, registrada no dia 1º de janeiro.

No aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, a temperatura às 15h foi de 18°C. A sensação térmica era de 12°C devido ao vento com 26 km/h. Segundo a Climatempo, a queda da temperatura já estava prevista para hoje e foi resultado da combinação de três fatores: céu nublado, chuva persistente e ventos frios de origem polar.

A temperatura média durante a tarde foi de 19,5°C. Os dados são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de SP. A menor máxima absoluta, aquela registrada em um único local, ocorreu em duas estações meteorológicas automáticas, Parelheiros e Engenheiro Marsilac, na zona sul, com 17,8°C.

A mínima pode chegar aos 16°C na madrugada. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram apenas chuviscos na cidade. As próximas horas seguem com chuvas isoladas. Janeiro acumulou até o momento 230,8mm, ou seja, 90% dos 256,5mm esperados para o mês.

A quarta-feira (24) segue com chuva leve e garoa, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. Os ventos úmidos que sopram do oceano devem manter as condições de muita nebulosidade, chuvas isoladas e temperaturas amenas nos próximos dias. As mínimas devem oscilar em torno dos 16°C, enquanto as máximas não devem superar os 23°C.

Na quinta-feira (25), o tempo permanece nublado com condições para chuvas isoladas. Ocorrem períodos de melhoria ao longo do dia, porém o céu permanece com muita nebulosidade, o que mantém as temperaturas amenas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 17°C e máximas que não devem superar os 22°C.

RECORDES DE BAIXA TEMPERATURA EM VÁRIAS CAPITAIS

Várias capitais brasileiras registraram recordes de baixa temperatura nesta terça-feira.

Campo Grande registrou a menor temperatura em 2024. Pela medição do Inmet, segundo a Climatempo, os termômetros marcaram 20,6°C. O recorde anterior era de 20,9°C, em 3 de janeiro.

A tarde de 23 de janeiro também foi a mais fria do ano em Curitiba. O Inmet registrou 19,6°C de temperatura máxima. O recorde de menor máxima foi batido pelo segundo dia consecutivo, já que a menor máxima era de 20,6°C observada nesta segunda-feira (22).

A madrugada de 23 de janeiro também foi a mais fresca do ano até agora em Florianópolis. Os termômetros marcaram 19,3°C de temperatura mínima. O recorde anterior era de 20,2°C, no primeiro dia do ano.

O Rio de Janeiro também registrou a menor temperatura do ano. Até às 18h, os dados indicavam 19,2°C na Vila Militar e em Jacarepaguá, mas a tendência era de declínio ainda. O recorde anterior era de 20,2°C, no dia 1º de janeiro, na Vila Militar e em Jacarepaguá.