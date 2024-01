SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministérios do centrão sofrem tesouradas bilionárias, suspeito de matar Marielle fecha acordo de delação, Trump leva New Hampshire em 2ª vitória seguida e outras notícias desta quarta-feira (24).

GOVERNO LULA

Veto de Lula atinge ministérios do centrão, e pastas ligadas ao PT são poupadas. Pastas como Turismo e Esporte tiveram tesouradas bilionárias; presidente diz querer explicar decisão a parlamentares.

ELEIÇÕES 2024

PL e PT terão as maiores parcelas do fundo eleitoral bilionário de 2024. Valor de R$ 4,9 bilhões será o dobro da verba pública destinada na campanha municipal anterior.

INDÚSTRIA

Lula reclama de programa para a indústria lançado em evento no Planalto. Presidente se queixou de poucas metas concretas e avaliou que plano abre margem para críticas sobre reedição de medidas antigas.

GOVERNO LULA

Bancada evangélica volta a ala mais bolsonarista e deve acirrar negociações com Lula. Deputado Eli Borges (TO), do PL de Bolsonaro, reassume comando em fevereiro no lugar de Silas Câmara (Republicanos-AM).

FOLHAJUS

Lewandowski diz a Dino que deve trocar secretário de Justiça, mas preservará parte da equipe. Jantar teve como assunto temas sensíveis na pasta, além de elogios de futuro ministro à gestão atual.

RIO DE JANEIRO

Apontado como assassino de Marielle, Ronnie Lessa firma acordo de delação. Polícia Federal tenta descobrir quem mandou matar a vereadora.

FOLHAJUS

Juiz de SC processa mais de 160 por uso de hashtag nas redes sociais. Magistrado do caso Mari Ferrer pede indenização a artistas como Angélica, Marcos Mion e Ivete Sangalo, que criticaram sua atuação.

ESTADOS UNIDOS

Trump leva New Hampshire e consegue 2ª vitória seguida, projeta imprensa. Estado era principal esperança de Nikki Haley, última sobrevivente das primárias republicanas, para desafiar ex-presidente.

GOVERNO BIDEN

Biden tenta falar de aborto e é interrompido por protestos pró-Palestina. Embate em comício que tinha tudo para ser gol de campanha mostra desafio para conquistar eleitorado jovem.

COTIDIANO

Arquidiocese de SP arquiva investigação sobre padre Júlio Lancellotti. Entidade afirma que analisou vídeo enviado pela Câmara Municipal, diz não ter 'convicção suficiente sobre a materialidade da denúncia' e aguarda novos desdobramentos.

GUERRA DA UCRÂNIA

Guerras e clima mantêm Relógio do Juízo Final no pior nível da história. Faltam 90 segundos para a meia-noite simbólica do apocalipse; IA e doenças também são ameaças.

FILMES

Oscar indica 'Oppenheimer' e esnoba Margot Robbie, de 'Barbie', em atriz; veja a lista. Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood distribui suas estatuetas no dia 10 de março, em Los Angeles.