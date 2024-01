CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um forte temporal atingiu a Grande Belo Horizonte na noite desta terça-feira (23) e causou alagamentos, quedas de árvores, além de deixar vias intransitáveis.

A principal cidade atingida foi a capital mineira, mas há registros de inundações também em Nova Lima. Não há informações de mortos ou feridos.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, choveu 26% do esperado para todo o mês de janeiro em apenas três horas, entre 19h e 22h. Ruas e avenidas da cidade ficaram tomadas pela água, e moradores registraram alagamentos em diversas regiões.

Imagens publicadas no X - antigo Twitter - mostram veículos flutuando em ruas inundadas, similares a rios. Na avenida Francisco Sá, no Barroca, um grupo se reuniu para resgatar motocicletas estacionadas na via e evitar que os veículos fossem levados pela correnteza.

Outra via que ficou interditada foi a avenida Vilarinho, na região do Venda Nova. Já na avenida Prudente de Moraes, um vídeo publicado pela deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) mostra um veículo coberto pela água.

"Estou muito preocupada com a tempestade que cai agora sobre Belo Horizonte. Recebi imagens terríveis de avenidas e de pontos alagados", escreveu a parlamentar.

Houve registro de alagamentos severos nas avenidas do Contorno, Savassi e Carlos Prates. Na região central, um homem ficou ilhado e ligou à Prefeitura para pedir socorro.

A Defesa Civil emitiu um alerta no começo da madrugada indicando risco geológico em quatro regiões da capital: Pampulha, Leste, Centro Sul e Oeste. Nessas regiões, diz o órgão, o solo está encharcado em razão do volume de chuvas, que superou os 70 milímetros em 72 horas. O alerta é válido até a sexta-feira (26).

Outras três regiões da cidade - Barreiro, Nordeste e Venda Nova - registraram 50 milímetros no mesmo período e têm risco geológico moderado.

Nas redes sociais, moradores relataram quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. A Defesa Civil ainda não divulgou um balanço de quantos incidentes do tipo foram registrados. O órgão foi procurado pela reportagem através dos telefones oficiais, mas não atendeu.

Em Nova Lima, a BR-040 registrou lentidão após alagamento. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trânsito ficou lento por volta das 20h. O sentido Rio de Janeiro da via chegou a ficar interditado.