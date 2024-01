SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) procura duas turistas de São Paulo que desapareceram em Ubatuba, no litoral norte, ao tentarem atravessar um rio nesta terça-feira (23).

As buscas entraram no segundo dia nesta quarta-feira (24).

As amigas ?de 14 e 20 anos? tentavam atravessar o rio Puruba, junto à praia de mesmo nome. O tio de uma das jovens disse aos bombeiros que as duas estavam atravessando o rio quando ele percebeu que a correnteza as arrastava em direção ao mar. Ele tentou acompanhá-las, mas as perdeu de vista.

Segundo os bombeiros, na manhã desta quarta, o corpo de uma mulher foi encontrado na praia do Leo, em Ubatuba. As características, de acordo com a corporação, batem com as da jovem de 20 anos desaparecida. A perícia foi acionada.

Ainda na terça, uma turista de 48 anos, de Franca, interior de São Paulo, teve um mal súbito dentro do mar na praia da Enseada, no Guarujá. A vítima estava acompanhada do marido, que pediu socorro. Os guarda-vidas constataram que ela teve uma parada cardiorrespiratória e iniciaram manobra de reanimação. Ela foi socorrida para o Hospital Santo Amaro, mas morreu ainda durante a manhã.

Até o dia 17 deste mês, ao menos 18 pessoas morreram por afogamento no litoral de São Paulo. O número é o mesmo de todo o mês de janeiro de 2023, segundo dados do GBMar.