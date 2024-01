SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Delegacia de São Roque, no interior de São Paulo, indiciou o gerente e o administrador do Ski Mountain Park sob suspeita de homicídio culposo (sem intenção) e lesão corporal culposa, em razão da morte da professora Luciana Cerri, 42, em abril de 2023.

A reportagem entrou em contato em dois telefones do parque na tarde desta quarta-feira (24) --um fixo e um celular, mas as chamadas não foram atendidas nem as mensagens respondidas.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o inquérito foi finalizado e relatado à Justiça na segunda-feira (22). Os nomes dos indiciados não foram divulgados.

O inquérito apontou que a construção da rampa no tobogã que vitimou a professora não contou com projeto técnico ou acompanhamento de profissionais especializados, de acordo com a Polícia Civil.

RELEMBRE O ACIDENTE

Luciana, que morava em Campinas, e o filho de sete anos desciam no brinquedo na manhã de 8 de abril quando foram arremessados e bateram na grade de proteção. O menino, que estava no colo da mãe, sofreu ferimentos. A professora chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A professora deixou o marido e dois filhos -além do menino que estava com ela na hora do acidente, era mãe de uma adolescente de 15 anos.

O tobogã tem pistas individuais de 350 metros de extensão. No site oficial, o parque afirma que a idade mínima para uso do brinquedo é de quatro anos, com a criança acompanhada do responsável, mas não esclarece se a descida de duas pessoas pode ocorrer ao mesmo tempo.

No site e nas redes sociais, o parque anunciou a suspensão das atividades desde o acidente que culminou na morte da professora em solidariedade à família e para colaborar com as investigações.