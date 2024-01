SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que planejam seguir em direção ao litoral paulista precisam dobrar a atenção porque a rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), que liga a cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a Bertioga, está interditada desde a noite desta quarta-feira (24), segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

As rotas alternativas são o Sistema Anchieta-Imigrantes e a rodovia dos Tamoios (SP-99) --onde, porém, há bloqueio na Serra Antiga e é realizada uma operação especial de Pare e Siga pela Serra Nova.

As fortes chuvas registradas desde quarta na região causaram queda de barreira e pedra no km 84, no trecho de serra.

O bloqueio era feito inicialmente nos kms 69 e 98. Mas, devido ao aumento de fluxo de veículos, ele foi adiantado para o km 63.

"O fluxo vinha aumentado, então, operacionalmente a gente decidiu fazer a antecipação desse bloqueio para o km 63, que é a saída para a Taiaçupeba e a estrada do Nagao, que dá acesso à SP 88, Salesópolis", disse o tenente André Belarmino, da Polícia Militar Rodoviária, em entrevista à TV Globo.

Não há prazo para a liberação da pista. O tenente disse que a pedra é bem grande, com cerca de 9 metros de comprimento e 3 de altura, sendo necessária a detonação, para posterior remoção.

Depois que isso ocorrer, ainda deve ser feita a avaliação aérea da encosta. Se continuar chovendo, a Polícia Militar Rodoviária estima que a liberação da rodovia só ocorra na sexta (26).

Ainda segundo o DER, a rodovia Dr. Manuel Hipólito Rego (SP-055) tem oito pontos de interdição parcial, são quatro por quedas de árvores, em Bertioga, Santos, Ubatuba e Caraguatatuba; duas por queda de barreiras em São Sebastião; e duas por inundação ou alagamento em Caraguatatuba.

A rodovia Oswaldo Cruz (SP-082) tem bloqueio parcial em Taubaté por queda de árvore, e a rodovia Nilo Máximo (SP-077) tem bloqueio parcial por queda de barreira em Jacareí.

Serra Antiga da Tamoios também está interditada

A Serra Antiga da Tamoios está interditada temporariamente pelo alto volume de chuva, de acordo com a concessionária Tamoios.

O volume de chuva acumulado nas últimas 72 horas ultrapassou os 100 mm causando o risco de queda de barreiras no trecho.

Enquanto isso, o trânsito na Serra Nova flui através da Operação Comboio com Pare e Siga ora no sentido litoral, ora no sentido São José dos Campos, acompanhada de equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Concessionária Tamoios.

Por determinação das autoridades, segundo a concessionária, não é permitido trafegar pela Serra Nova em ambos os sentidos simultaneamente.

A liberação do fluxo para cada sentido ocorre mediante o volume de veículos. As equipes de sinalização estão posicionadas na praça de pedágio de Paraibuna (trecho de planalto), sentido litoral, e no trevo próximo aos túneis de subida para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos.

De acordo com a Defesa Civil, o dia será marcado por grande nebulosidade e chuva constante e com acumulados altos no litoral.

A forte chuva do início da noite desta quarta-feira (24) fez a Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, acionar a sirene de evacuação na Vila Sahy, onde 64 pessoas morreram em deslizamentos de encostas em fevereiro do ano passado --outra morte ocorreu em Ubatuba.

Segundo a administração municipal, 50 milímetros de chuva caíram em menos de uma hora na região.

Esta foi a primeira vez que a sirene foi acionada desde sua instalação, no fim do ano passado, de acordo com a prefeitura. Apesar do acionamento, não houve ocorrências, de acordo com a Defesa Civil.