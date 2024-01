SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo conta com 15 cidades litorâneas, mas uma delas é bem popular no Google. De acordo com Trends, Santos é a primeira da lista com 44,94%. O município, a 85 km da capital paulista, completa 478 anos nesta sexta-feira (26).

Na sequência da lista de popularidade vem Ubatuba (16,85%), Caraguatatuba (14,6%), Ilhabela (13,48%) e Guarujá (10,11%). Os dados são compilados desde 2004, ano do início da série histórica da plataforma.

A mais popular não é a que têm as praias com condições mais adequadas para uso. Levantamento da Folha de S.Paulo entre novembro de 2022 e outubro de 2023 mostra a qualidade de 1.318 pontos de monitoramento da balneabilidade em praias brasileiras.

De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 4 dos 7 locais de medição de Santos, a maior cidade do litoral paulista, ficaram impróprios para banho em mais de 50% das análises no intervalo de um ano.

Os sete pontos monitorados são as praias Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga e dois em José Menino que acumulam desde 2016, ano em que a Folha de S.Paulo iniciou a publicação anual da balneabilidade no litoral brasileiro, 36 classificações péssimas e 20 ruins, num total de 56 análises.

Apenas em 2022 teve houve melhora discreta em que três desses pontos evoluíram para ruins e quatro permaneceram na pior avaliação.

RANKING DAS PRAIAS MAIS POPULARES NO GOOGLE

Fonte: Google Trends

Santos

Ubatuba

Caraguatatuba

Ilhabela

Guarujá

Praia Grande

São Sebastião

São Vicente

Itanhaém

Bertioga

Peruíbe

Mongaguá

Cananeia

Ilha Comprida

Iguape

Na outra ponta do estado, no litoral norte, as praias populares no Google também tiveram piora na qualidade da água.

Em Caraguatatuba, o total de praias boas caiu de 6 para 4. Em Ilhabela, só uma praia foi boa em 2023, ante três do ano passado (as regulares subiram de 10 para 13). Já em Ubatuba, 16 pontos que eram bons em 2021 foram reduzidos a sete (há outros nove bons agora, mas que não foram avaliados em 2021).