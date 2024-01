SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Deslizamentos de terra após fortes chuvas no litoral de São Paulo causaram interdições em várias estradas do estado.

QUAIS RODOVIAS ESTÃO INTERDITADAS?

Segundo boletim da Defesa Civil de São Paulo das 9h (horário de Brasília) desta sexta-feira (26), estão bloqueadas:

Rodovia dos Tamoios, do km 11+500 ao km 59-300, sentido litoral

O tráfego foi direcionado para a Serra Nova em comboios. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o tempo de deslocamento a partir do pedágio no km 59 é de, no mínimo, 1h40. No sentido São José dos Campos, o tráfego é normal.

SP 055 - Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, no km 094+300, sentido oeste

Na altura de Caraguatatuba, há faixa adicional. A equipe de conservação está em deslocamento.

SP 055 - Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, no km 087+300, sentido leste/oeste

Na altura de Caraguatatuba, a interdição é total em momentos alternados

SP 055 - Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, no 246+900, sentido oeste

Na altura de Santos, o acostamento está interditado. A equipe de conservação está em deslocamento.

SP 077 - Rodovia Nilo Máximo, no km 007+800, sentido sul

Na altura de Jacareí, há interdição parcial do acostamento

SP 098 - Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, no km 084+000, sentido norte/sul

Na altura de Mogi das Cruzes, a interdição é total. A equipe está retirando pedras do local.

TEMPO SEGUE INSTÁVEL NESTA SEXTA

Segundo previsão, toda a faixa leste do estado terá sol entre muitas nuvens ao longo de todo o dia, com possibilidade de chuva contínua.

Como o solo está encharcado, há "potencial para transtornos", disse a Defesa Civil.

Órgão monitora situação das estradas, e diz trabalhar para liberar completamente o tráfego. Em caso de emergência, o número da Defesa Civil é 199.