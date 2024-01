SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos ficou ferido após levar uma cotovelada no rosto de um PM em Jacareí (SP).

Kelvyn Alexsander Barbosa Nunes foi até uma padaria no bairro Avareí para doar roupas de sua bebê a uma funcionária que será avó, contou a irmã dele, Nayane, à TV Vanguarda. Ele estava no local acompanhado da esposa e da criança na noite de quarta (24).

Câmeras mostram quando Kelvyn se aproxima do balcão da padaria e fala com uma atendente. Neste momento, o policial fardado se aproxima e dá uma cotovelada no rosto de Kelvyn. Ele sofreu ferimentos no olho e no nariz.

O policial achou que Kelvyn estava furando fila, contou Nayane. "Ele tem um coração muito bom e foi lá só para entregar as roupinhas da minha sobrinha. O PM disse que ele estava furando fila. Meu irmão tentou explicar, mas foi apunhalado".

Kelvyn sofreu uma hemorragia ocular e pode passar por uma cirurgia. "O médico disse que uma agressão como essa pode ser pior que um tiro. A face é um lugar muito sensível, cheio de vasos. Os médicos estão avaliando se ele precisa de uma cirurgia".

A família da vítima registrou um boletim de ocorrência de lesão corporal no 3º DP de Jacareí. Um exame de corpo de delito será feito, informou a Secretaria de Segurança Pública.

O PM que agrediu Kelvyn foi afastado temporariamente. "A PM ressalta que não compactua com desvio de conduta e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apuração dos fatos".