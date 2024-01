SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - Cidades do litoral de São Paulo acumularam nas últimas 72 horas o volume de chuvas que estava previsto para o mês todo.

O Guarujá foi município que mais teve aumento no volume de chuvas. Segundo a Defesa Civil do estado, a cidade registrou 397 milímetros de chuva em três dias. A quantidade equivale a 181% do volume esperado para o mês de janeiro inteiro, que é de 219 milímetros.

Volume esperado em Santos era de 256 milímetros, mas atingiu 330 em 72 horas. O valor está 28% acima do esperado.

Em Ubatuba, o acumulado dos últimos três dias foi de 422 milímetros. O volume é 34% maior em relação à chuva esperada para janeiro (313 milímetros).

A cidade litorânea foi atingida por temporais intensos desde 1º de janeiro. O acumulado de 868 milímetros no ano representa três vezes o volume da média do mês.

VEJA O ACUMULADO DE CHUVAS EM OUTRAS CIDADES DO LITORAL

Bertioga. Nas últimas 72 horas: 393 mm. Esperado para o mês: 403 mm

Caraguatatuba. Nas últimas 72 horas: 267 mm. Esperado para o mês: 295 mm

São Sebastião. Nas últimas 72 horas: 256 mm. Esperado para o mês: 280 mm

São Vicente. Nas últimas 72 horas: 308 mm. Esperado para o mês: 332 mm