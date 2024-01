BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Uma carreta que transportava combustível tombou e pegou fogo na madrugada deste sábado (27), na BR-101, no trecho Niterói-Manilha. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

As chamas foram apagadas pelos bombeiros e a pista chegou a ser interditada para o controle do fogo, o resgate do motorista e a limpeza da pista. Com isso, há um grande engarrafamento de carros na região.

O acidente ocorreu por volta das 4h, no local conhecido como "Trevo de Manilha", na pista sentido Espírito Santo. Ainda não há mais informações sobre como aconteceu o incêndio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi totalmente interrompido às 4h35, por causa do risco de explosão. Às 11h52, foi registrada a interdição total da pista lateral para limpeza, com o fluxo seguindo apenas pela pista central.

Por volta das 13h20, há o registro de que a equipe de limpeza aguarda um caminhão com bomba a Vácuo para sugar o combustível que ainda se encontra na região.