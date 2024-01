SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como projetos do governo podem inchar BNDES, Ramagem sem entrevista de confidencialidade, o desagravo a Genoino em ato do MST e outras notícias para começar este domingo (28).

BNDES

Projetos do governo abrem caminho para inchar BNDES, dizem economistas. Avaliação é que mudanças em taxas de juros e origem de recursos sinalizam riscos; banco diz que críticos desconhecem iniciativas.

'Erros do passado foram reconhecidos e consertados', diz ex-ministro de Dilma.

GOVERNO LULA

Ramagem não fez entrevista de confidencialidade nem checklist de equipamentos, diz Abin. Levantamento interno mostra que acesso de ex-diretor-geral ao sistema, porém, foi cortado na data de sua exoneração em 2022.

Cúpula da Abin se reúne durante operação, PF suspeita e convoca servidores para depor.

MST

Ato do MST com ministros de Lula tem desagravo a Genoino e palestinos. Ex-deputado petista defendeu na semana passada o boicote a empresas de judeus pelo Brasil, o que provocou reações.

ARGENTINA

Milei demite ministro e elimina pasta sob sua chefia em menos de 2 meses de governo. Chefe de Infraestrutura foi demitido após suposto vazamento de bastidores de reunião; departamento é assumido por Economia.

MERCADO

Crise da Gol aquece expectativas por investida da Azul. Empresa declarou interesse por comprar ativos de rivais em crise nos últimos anos.

VIOLÊNCIA

Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Bertioga têm recorde de furtos em 2023. OUTRO LADO: Gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que prendeu 11.246 infratores na Baixada Santista no ano passado, 9,5% a mais do que em 2022.

MERCADO

Garçom do TST descobre durante palestra que foi escravizado por 14 anos. Servidor começou a trabalhar em fazenda aos 4 anos, não recebia salário e era agredido fisicamente.

ALALAÔ

Megablocos do Rio têm distribuição gratuita de água após tragédia em show de Taylor Swift. Companhia de água instalou pontos de hidratação e distribuiu copos; ambulantes veem queda na venda de água.

Megabloco de Leo Santana leva Carnaval baiano ao centro do Rio e arrasta multidão.

SUZANE

Suzane von Richthofen dá à luz o primeiro filho aos 40 anos. Em regime aberto desde janeiro de 2023, Suzane namora o médico Felipe Muniz.

MÚSICA

Prefeito de cidade cearense cancela show de Zé Felipe e diz que cantor 'não foi correto'. Artista teria marcado segunda apresentação no mesmo dia com valor menor.

TECNOLOGIA

Nudes de Taylor Swift com IA viram alvo de denúncia do sindicato dos atores. Além do SAG-AFTRA, CEO da Microsoft e Casa Branca também se manifestaram sobre deepfakes da cantora americana.

Nome de Taylor Swift não pode mais ser buscado no X após nudes falsos da cantora.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Simone Biles despertou debate sobre desistir, mas tema ainda é tabu no esporte. Ginasta foi celebrada pela desistência em um meio marcado pelas narrativas de superação.