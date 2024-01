SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva registrada em São Paulo na manhã deste domingo (28) colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos e queda de granizo, segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Segundo o órgão, a chuva é generalizada e pode ter forte intensidade.

A orientação é para não transitar por vias alagadas, não enfrentar correntezas e ficar longe de árvores e da rede elétrica.

A temperatura deve subir nesta semana, com registro de chuvas ao longo da tarde.

Até às 11h15, o CGE não havia identificado nenhum ponto de alagamento na cidade, mas imagem mostra enchente e correnteza na rua Santa Cristina, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo.

A segunda-feira (29) deve começar céu nublado durante a madrugada, termômetros na casa dos 18°C e vento ao longo do dia. Em função disso as temperaturas se elevam um pouco mais, principalmente à tarde. A máxima pode chegar aos 29°C. No período da tarde são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva com baixo potencial para a formação de alagamentos.

Na terça-feira (30), as condições se mantêm, com céu nublado na madrugada e sol entre poucas nuvens durante a tarde. Por conta disso faz calor, com previsão de pancadas de chuva entre o meio e o fim da tarde, em função da chegada da brisa marítima. Temperatura mínima de 19°C e máxima que pode chegar aos 31°C.