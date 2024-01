RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Bloco da Lexa desfilou pelo centro do Rio de Janeiro e animou a manhã nublada de domingo (28). O cortejo comandado pela funkeira carioca passou pela rua Primeiro de Março e avenida Presidente Antônio Carlos com bom público desde o início.

Houve um princípio de briga entre três homens durante o cortejo. No alto do trio, Lexa anunciou o tumulto pediu apoio dos policiais militares. "A gente veio para se divertir", advertiu a funkeira.

Concentrado desde as 7h, o bloco começou às 9h30 e reuniu pernoitados que saíram de shows, boates e outros blocos da madrugada. Gabi Fonseca, 26, é bargirl em uma boate de Copacabana, zona sul carioca, e foi virada para a folia, ao lado das amigas de trabalho.

"A boate é um ambiente tão gostoso que a gente se diverte. Começamos a beber um drinque depois do expediente, por volta das 6h, ficamos animadas e resolvemos vir para cá", afirma.

A amiga Juliana Deodato, 34, permaneceu na rua só para ver a Lexa.

"Ela é tudo. Se fosse outro artista, acho que eu não vinha. Faria esse esforço só para ir aos blocos da Ludmilla e ao Cordão da Bola Preta", diz a também funcionária de uma boate em Copacabana.

Cirurgião-dentista, Gustavo Guterres, 34, emenda uma folia na outra no fim de semana. No bloco da Lexa, Guterres estava acompanhado de amigos que conhecera em uma casa noturna na noite anterior.

"Pensei em passar na catraca de saída do metrô para voltar para casa, mas resolvi ficar. Vim pela festa, para ver gente. Poderia ser qualquer outra pessoa cantando aqui."

O bloco da Lexa foi o segundo megabloco do fim de semana. No sábado (27), também na rua Primeiro de Março, Leo Santana comandou uma multidão no bloco da Gold.

A prefeitura e os órgãos de segurança separaram a rua Primeiro de Março e avenida Presidente Antônio Carlos para os megablocos.

Além dos blocos da Gold e da Lexa, desfilam na rua Primeiro de Março o Cordão da Bola Preta, no dia 10, e o bloco da Anitta, no dia 17.

As ruas de acesso são fechadas por gradis e para entrar é necessário passar por revista policial com detectores de metal. No sábado, durante o bloco da Gold, 177 objetos perfurocortantes, como tesouras, facas e estiletes, foram apreendidos.